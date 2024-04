Post w mediach społecznościowych pojawił się 2 kwietnia. Od tego czasu minął jeden weekend. Zapytaliśmy właścicieli czy coś się zmieniło Okazało się, że doszło do jednego incydentu.

- Była jedna taka sytuacja w sobotę, w godzinach newralgicznych, bo takich mocno śniadaniowych, zastanawialiśmy się nawet czy to nie jest prowokacja. Na stoliku woda, espresso i komputer. Kulturalnie zwróciliśmy uwagę, że dziś dzień bez komputera. Konsternacja. Pomyśleliśmy, że może to jest obcokrajowiec, który w ogóle nie słyszał o naszym nowym zarządzeniu. Jednak po chwili usłyszeliśmy: „ja tylko dopiję i już wychodzę”. I tu znowu nastąpiło niezrozumienie, nie chcieliśmy, żeby ta osoba wyszła z kawiarni, wystarczyło zamknąć komputer i cieszyć się dalszą gościną u nas. Było to dziwne i krępujące