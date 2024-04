Wiadomości kryminalne z 19.04.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

Mamy to...! To znaczy mamy kolejną działkę pod budowę kolejnej, nowej komendy powiatowej. Tym razem w Kole. Dostaliśmy 1,2 hektara ziemi. Na ul. Ceglanej powstanie nowoczesny budynek podobny do tego na wizualizacji. Dzisiaj Dr Krzysztof Witkowski - Burmistrz Miasta Koła reprezentujący Gminę Miejską Koło oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Violetta Mójta, działająca w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, podpisali akt notarialny. Bardzo dziękujemy samorządowi Gmina Koło za życzliwość i wsparcie. Nowoczesna siedziba Komenda Powiatowa Policji w Kole będzie służyć mieszkańcom, a dzięki niej znacząco poprawia się warunki pracy policjantów. Więcej o tym: https://kolo.policja.gov.pl/wl9/aktualnosci/253001,KOLEJNY-WAZNY-KROK-W-KIERUNKU-BUDOWY-NOWEJ-KOMENDY.html