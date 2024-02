- Rybomania to wydarzenie na niespotykaną skalę nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Co roku przyciąga kilkadziesiąt tysięcy wędkarzy żądnych poznania najnowszego sprzętu wędkarskiego i spotkań z prawdziwymi pasjonatami - triumfatorami prestiżowych zawodów wędkarskich odbywających się na całym świecie. To targi, które stanowią miejsce spotkań wszystkich tych, którzy nie wyobrażają sobie życia bez wypraw nad wodę, ale także społeczność, dla której wspólnym mianownikiem jest chęć przeżycia przygody, niezwykłe emocje i oczywiście oczekiwanie na rybę życia - przekazali organizatorzy.