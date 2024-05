Sezon na szparagi w pełni! To się dzieje z twoim organizmem, gdy jesz szparagi. Sprawdź właściwości zdrowotne tego warzywa!

Kiedy jest sezon na szparagi?

W zależności od pogody, sezon na szparagi trwa od końca kwietnia do końca czerwca i właśnie to jest najlepszy czas, by cieszyć się ich wyjątkowym smakiem. To właśnie maj i czerwiec jest najlepszym czasem, aby kupić dobre, świeże i smaczne szparagi.

Szparagi poza warunkami chłodniczymi wytrzymują dobę. W temperaturze 1-3°C zachowują świeżość jedynie przez kilka dni.