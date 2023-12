Wielka Wigilia dla ubogich na MTP w Poznaniu. Przyszło ponad tysiąc osób! "Każdy człowiek jest wielki w swojej godności". Zobacz zdjęcia

- mówi siostra Faustyna.

- To, że mogę wysłuchać, że jestem potrzebna, nawet tylko do wysłuchania, daje mi poczucie, że każdy człowiek w swojej godności jest wielki. Każdy z nas potrzebuje wysłuchania, wsparcia, na tą chwilę więcej nie mogę, ale to, że to zrobię z szacunkiem i połamię się z tą osobą opłatkiem - to dla tych ludzi i dla mnie jest ważne