Wielka wojna cenowa wielkopolskich gigantów handlowych. Kolejna sieć wkracza do akcji

– Lidl podniósł rękawicę i przystąpił do "wojny o masło" – obniżył cenę masła do 2,85 zł (przy zakupie trzech sztuk), a więc o 10 gr taniej niż w Biedronce. Biedronka nie dała za wygraną i kilkadziesiąt minut później obniżyła ceny masła jeszcze bardziej, do 2,80 zł za sztukę (również przy zakupie trzech sztuk)