Wielkopolanki za kółkiem! Kobiety szalały na Torze Poznań. Zobacz zdjęcia

"Wielkopolanki za kółkiem". Rajd tylko dla kobiet

Rajdy dla kobiet organizowane przez Automobilklub Wielkopolski to już tradycja. Odbywają się one od prawie 30 lat. Tym razem rajd rozpoczął się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich skąd załogi wyjechały na dwa odcinki drogowe. Tam w warunkach normalnego ruchu drogowego poszukiwały Punktów Kontroli Przejazdu (PKP) i starannie przepisywały ich oznaczenia do Karty Drogowej.