Wielkopolska czci pamięć poległych za Ojczyznę - uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Poznaniu

Poległy żołnierz do niedawna spoczywał w skromnej mogile, dopiero w 2012 roku ekshumowano jego szczątki i przeniesiono na Cytadelę, na Cmentarz Bohaterów Polskich. Nie znaleziono przy nim tzw. nieśmiertelnika, dzięki któremu można byłoby go zidentyfikować.

- Wielkopolanie walczyli na wielu frontach II wojny światowej i ginęli za Polskę – mówi Łukasz Mikołajczak, wojewoda wielkopolski. - Trzeba podtrzymywać i czcić pamięć o nich, by lata jej nie zatarły, by byli przykładem dla następnych pokoleń. Wiedza historyczna i pamięć o nich musi być zatem przekazywana szczególnie młodym ludziom, by je znali i nie ulegali próbom zakłamywania faktów historycznych, do których niestety dochodzi.