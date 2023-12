Wielkopolska przekazała siedem nowych ambulansów z wyposażeniem dla Charkowa

Przekazanie samochodów było możliwe na mocy podpisanej 6 grudnia umowy darowizny, którą podpisali marszałek Marek Woźniak, przewodnicząca Tetiana Jehorowa-Łucenko oraz Wiktor Zabaszta, dyrektor „Centrum Ratownictwa Medycznego i Medycyny Katastrof”.

- Finalizujemy dziś projekt, który rozpoczęliśmy na początku tego roku. Chcieliśmy wtedy w znaczący, materialny sposób wesprzeć Ukrainę, który zmaga się na co dzień z rosyjską agresją. Solidaryzujemy się z tym heroicznym wysiłkiem narodu ukraińskiego w obronie wolności. Zdajemy sobie sprawę, jak ogromne są straty ludzkie i materialne – podkreślił Marek Woźniak. - W pierwszych tygodniach wojny entuzjastów pomocy było wielu, w Polsce pojawił się wtedy wielki, społeczny ruch pomocy uchodźcom ukraińskim. Niestety po wzniosłych chwilach następuje szara codzienność, która już nie jest tak bogata w działania. Dlatego teraz chcieliśmy dać wyraźny sygnał, że pomoc nadal jest potrzebna. Strona polska przekazała wiele używanych pojazdów, ale my chcieliśmy dać nowy sprzęt. (...) To nie jest nasze ostatnie słowo. W Wielkopolsce jesteśmy organicznikami, wiemy, że jeśli chce się osiągnąć sukces i zwycięstwo, trzeba być upartym, konsekwentny, być długodystansowcem.