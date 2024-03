Wielkopolski Lekarz z Sercem 2024. Znamy lekarzy, którzy cieszą się uznaniem innych. Zobacz zdjęcia z gali konkursu!

Wielkopolski Lekarz z Sercem

Konkurs „Wielkopolski Lekarz z Sercem im. Kazimierza Hołogi” organizowany był od 2017 roku. Jego celem jest uhonorowanie lekarzy związanych z Wielkopolską, którzy w pracy zawodowej angażują się w działania o charakterze charytatywnym i prospołecznym, cieszą się autorytetem w środowisku lekarskim oraz lokalnym i swoją postawą mobilizują innych do działania.

- To konkurs, który ma kilkuletnią tradycję. W tym roku wracamy po przerwie. Szukaliśmy osoby, która wykracza poza codzienną pracę lekarza, ma w sobie więcej serca i oddania, niż tylko to, czego oczekujemy od lekarza. Mogę zapewnić, że, jako kapituła konkursowa, byliśmy jednogłośni i nie mieliśmy żadnych wątpliwości - mówiła Paulina Stochniałek, członkini zarządu województwa wielkopolskiego.

Tegoroczna edycja, to powrót konkursu po pandemicznej przerwie.

Nabór kandydatów do IV edycji trwał do 15 lutego. We wtorek, 19 marca, w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta gala, na której przedstawiono laureatów.

Zobacz zdjęcia z gali: