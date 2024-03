Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu ma nowy budynek. "To istotny postęp w kierunku poszanowania pacjentów"

Jak tłumaczą przedstawiciele Wielkopolskiego Centrum Onkologii, to wreszcie szansa na przyjęcie pacjentów z godnością.

– Coraz więcej pacjentów leczonych jest teraz ambulatoryjnie, co oznacza, że rano przychodzą do szpitala i wieczorem z niego wychodzą. Jednak musimy pamiętać o tym, że powinni oni ten czas spędzić w godziwych warunkach, bo czasami to leczenie czy zabieg trwa 10-15 minut, ale czasami wiele godzin. Dlatego tak ważne jest, by pacjent miał odpowiednie warunki. To istotny postęp w kierunku poszanowania pacjentów – mówi prof. Julian Malicki, dyrektor WCO.