Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki obchodzi 100-lecie istnienia. Włodzimierz Kotliński przypomina najważniejsze daty i zaprasza na MP

Za niespełna miesiąc Chodzież będzie europejską stolicą sportu motorowodnego. Synoracki i Kęciński wcześniej wystartują w Boretto

Pierwszy weekend tegorocznych wakacji (26-27 czerwca) zapowiada się niezwykle ciekawie. Na Jeziorze Miejskim w Chodzieży odbędą się motorowodne Mistrzostwa Europy Formuły 250 i Formuły 500, a także 1. eliminacja Międzynarodowych Mistrzostw Polski w kilku klasach. To będzie okazja do wywalczenia przez reprezentantów Polski w sporcie motorowodnym pierwszych mistrzowskich medali w 2021 roku. Natomiast za niespełna dwa tygodnie we włoskim Boretto sezon motorowodny zainaugurują nasi mistrzowie w klasie F-250, Henryk Synoracki (PKM LOK Poznań) i Sebastian Kęciński (KSMiM Trzcianka).