Wielkopolskie szkoły wykształcą fachowców nowych czasów. Są pieniądze na wyposażenie warsztatów

- U nas uczą się praktycznie zawodu uczniowie wszystkich szesnastu szkół branżowych i techników działających na terenie powiatu pilskiego - wyjaśnia Piotr Danielewicz, dyrektor PCE. - Do tego prowadzimy kursy dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników uczących się zawodu. Pieniądze unijne na budowę i wyposażenie Centrum Innowacji Technologicznych to dla nas szansa na zapewnienie uczniom nie tylko lepszych warunków nauki, ale i przygotowania, jakiego oczekują pracodawcy. To w ścisłej współpracy z nimi uruchamiamy kierunki kształcenia.

W Centrum Innowacji Technologicznych będą uczyli się przyszli mechatronicy, specjaliści w zawodach samochodowych, spawacze, specjaliści budownictwa. - Będą mogli korzystać z takiego sprzętu, z jakim będą mieli do czynienia u pracodawców - podkreśla dyrektor. - Przygotowując ten projekt, odwiedzaliśmy takie firmy jak Signify (dawniejszy Philips), Swiss Pol czy firmy grupy kapitałowej Henryka Stokłosy i wspólnie określaliśmy potrzeby. Trzeba pamiętać, że np. jedna obrabiarka numerycznie sterowana to koszt 800 tys. zł, symulator spawania to 100 tys. zł, samochodowa stacja diagnostyczna czy roboty spawalnicze to kolejne ogromne kwoty, a wszystko to znajdzie się w Centrum Innowacji Technologicznych. Trzeba podkreślić, że takie inwestycje przekraczają możliwości naszego budżetu, bez dotacji unijnej nie byłyby więc możliwe - zaznacza Piotr Danielewicz.