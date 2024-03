Szkolnictwo branżowe to przyszłość polskiej edukacji. - Potrzebujemy fachowców - mówią dyrektorzy techników w Poznaniu

- Kształcenie zawodowe jest bardzo drogie. Na zajęciach warsztatowych i praktycznych jest podział na małe grupy, młody człowiek musi również wiele zrobić samodzielnie na takich zajęciach, żeby się tego nauczyć, u nas jest to 6-8 osób. Jeśli chodzi o praktyki zawodowe to przeważnie jest to jeden na jeden - mistrz i uczeń. To wszystko generuje dodatkowe koszty