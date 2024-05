Wings for Life 2024 - osiem tysięcy zawodników na trasie w Poznaniu! Kto najdłużej uciekać będzie przed Adamem Małyszem? Bartosz Kijeski

Wystartował bieg Wings for Life 2024 w Poznaniu. Kogo jako ostatniego dopadnie Adam Małysz? (zdjęcie ilustracyjne) ADAM JASTRZEBOWSKI

Punktualnie o godzinie 13.00 z terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich wyruszyła 11. edycja Wings for Life World Run. To największy charytatywny bieg na świecie. Na start zapisało się ok. 8 tysięcy biegaczy. Ci zaczęli się meldować już o 10. Zwycięzcę powinniśmy poznać w okolicach godziny po ok. czterech godzinach.