Wings for Life 2024 Poznań. 8000 biegaczy ucieka przed Adamem Małyszem. Minęły prawie 3 godziny, nadal biegną! Mamy mnóstwo zdjęć! Bartosz Kijeski

Punktualnie o godzinie 13.00 z terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich wyruszyła 11. edycja Wings for Life World Run. To największy charytatywny bieg na świecie. Na start zapisało się ok. 8 tysięcy biegaczy. Ci zaczęli się meldować już o 10. Zwycięzcę powinniśmy poznać w okolicach godziny po ok. czterech godzinach.