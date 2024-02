Wioślarka Barbara Jęchorek odebrała nagrodę w naszym plebiscycie. Stypendystka programu "W drodze po marzenia" liczy na start w Paryżu

22-letnia zawodniczka Posnanii intensywnie przygotowuje się do kolejnego sezonu. W poprzednim zdobyła młodzieżowe mistrzostwo świata i młodzieżowe wicemistrzostwo. W tym chce wystartować w kwietniowych mistrzostwach Europy w Szegedzie i majowych kwalifikacjach olimpijskich w Lucernie. Wszystko po to, żeby wystartować w igrzyskach olimpijskich w Paryżu pod koniec lipca, jak przystało na stypendystkę programu „W drodze po marzenia”.

Barbara Jęchorek została młodzieżową mistrzynią świata

– Cieszę się, że wreszcie znalazłam czas, by odebrać to zaszczytne wyróżnienie. Znaleźć się w tak doborowym gronie sportowców to dla mnie powód do dumy i kolejny zastrzyk motywacji do dalszej pracy. Kiedyś nie do pomyślenia było dla mnie młodzieżowe mistrzostwo świata. Teraz marzę o igrzyskach w Paryżu. Wiem, że mogę mieć kolejną szansę na rywalizację olimpijską, ale ja nie chcę już na nią czekać – przekonywała Barbara Jęchorek.