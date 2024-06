Wnioski 800 plus na dziecko - do kiedy można składać? Sprawdź, dlaczego wniosek 800 plus warto złożyć do końca czerwca. Zobacz koniecznie!

Czerwiec to już ostatni dzwonek dla rodziców chcących pobierać świadczenie 800 plus na dziecko. Czas składania wniosków właśnie mija.

Wnioski 800+ na dziecko najlepiej złożyć do końca czerwca. Niezależnie od dochodów, świadczenie to przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Aby jednak w pełni skorzystać z tej formy wsparcia, kluczowe jest złożenie wniosku w wyznaczonym terminie, wyłącznie drogą elektroniczną.

Ostatni dzwonek na złożenie wniosku na 800 plus

Pieniądze w ramach świadczenia 800 plus należą się każdemu dziecku w Polsce do ukończenia 18 roku życia niezależnie od dochodów rodziców lub opiekunów. Właśnie mija termin składania wniosków na nowy okres świadczeniowy. Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku, warto zrobić to do końca czerwca, aby w pełni skorzystać z pieniędzy z programu 800+.

800 plus: terminy, o których warto pamiętać

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można było składać od 1 lutego. Jak informuje Marlena Nowicka z wielkopolskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do tej pory złożonych zostało niemal 405 tys. wniosków na nowy okres świadczeniowy. W skali kraju to ok. 10 procent wszystkich przyjętych wniosków w Polsce, których złożono około czterech milionów.

ZUS podkreśla, że aby nie stracić prawa do świadczenia, wniosek o świadczenie 800 plus musi zostać złożony najpóźniej do 30 czerwca.

– Jeżeli wniosek złożymy po 30 czerwca, świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Na przykład, jeśli wniosek wpłynie w lipcu, to rodzic straci świadczenie za czerwiec, a wypłata pieniędzy dotrze na konto dopiero do 30 września. Warto więc pilnować terminów, by nie stracić prawa do świadczenia – wyjaśnia Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Jak złożyć wniosek na 800 plus?

O pieniądze z programu 800 plus wnioskować można tylko elektronicznie. Można wykorzystać do tego bezpłatną aplikację mZUS, która jest dostępna na urządzenia mobilne lub po wypełnieniu na komputerze przesłać go za pośrednictwem:

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portalu Emp@tia,

bank, z którego usług korzystamy - jeśli oferuje on taką możliwość.

– Jeśli rodzic bądź opiekun dziecka nie jest pewny, czy złożył wniosek o 800 plus na nowy okres może to sprawdzić logując się na PUE ZUS. Można tam upewnić się czy wniosek wpłynął bez względu na to, jakim kanałem został złożony, tj. czy był wysyłany przez PUE, bankowość elektroniczną, Emp@tię czy aplikację mobilną mZUS – wyjaśnia rzeczniczka wielkopolskiego ZUS, dodając, że jeśli rodzić złożył wniosek poprzez portal Emp@tia lub bank, to profil PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy automatycznie na podstawie danych podanych przez klienta we wniosku.

Nowo narodzone dziecko – co z wnioskiem?

Rodzice nowo narodzonych dzieci również muszą pamiętać o świadczeniu 800 plus. Mają oni trzy miesiące na złożenie wniosku od dnia narodzin dziecka. Jeśli zrobią to w wyznaczonym terminie, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.

