Tablica pamiątkowa została odtworzona na podstawie jej zdjęć. Stanowiła ona, łącznie z monumentem upamiętniającym prezydenta Woodrow Wilsona wotum wdzięczności Wielkopolan za wsparcie amerykanów w walce o niepodległość Polski.

- Tablica reprezentuje silne więzi Polski i Ameryki - stwierdził pułkownik Miguel Cisneros, asystent Dowódcy Garnizonu Sił Lądowych USA w Poznaniu. - 13 punkt słynnego przemówienia Woodrowa Wilsona to nie był przemijający moment porządku obrad. To było wezwanie do samostanowienia narodów. Wilson był orędownikiem odzyskiwania przez narodu wolności - podkreślił.