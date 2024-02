Wielka Złota Pieczęć Miasta Poznania wręczona! Wojciech Pawłowski z kolejnym ważnym wyróżnieniem. Zobacz zdjęcia

Wielka Złota Pieczęć Miasta Poznania wręczona!

Na uroczystości w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania wręczono Wielką Złotą Pieczęć Miasta Poznania. Jest to wielkie wyróżnienie, które przyznawane jest raz w roku. Jej symbolika nawiązuje do oryginalnej repliki tłoku pieczętnego z pierwszej połowy XIV wieku. Jak wygląda nagroda? Pieczęć zawiera herb Miasta Poznania i wklęsły napis gotycki "Sigilum Civitatis Poznanie".

Przyznaje się ją wybitnym jednostkom, które swoim zaangażowaniem przysłużymy się społeczeństwu. - Jest to wyróżnienie, które może prezydent obdarzyć osobę wyjątkowo zasłużoną dla Poznania i to nie jest nigdy prosty wybór. Raz w roku odbywa się to istotne dla miasta wydarzenie pokazujące, że jest ktoś w Poznaniu wybitny, kto ma wybitne zasługi dla naszego miasta - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta Poznania.