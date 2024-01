Wstrzymana paczka? Poczta Polska ostrzega: uważaj, to może być oszustwo! Zobacz, jak możesz się uchronić Emilia Ratajczak

Czekasz na paczkę i dostajesz dziwne SMS? To może być oszustwo. pixabay.com/romeosessions

Oszuści stosują coraz to nowsze metody, by wyłudzić nasze dane, a tym samym doprowadzić np. do kradzieży pieniędzy z konta. Poczta Polska ostrzega przed phishing, czyli podszywaniem się pod firmy kurierskie. Zobacz, jak się przed tym uchronić.