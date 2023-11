W listopadzie rozpoczął się cykl konferencji edukacyjnych, mających ważny wpływ na zajęcia z piłki nożnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Jednym z głównych celów zmiana podejścia do nauczania WF-u w szkołach, a w szczególności piłki nożnej. Podczas tych spotkań (łącznie w całym kraju odbędzie się pięć konferencji) nauczyciele zostaną zainspirowani do wdrożenia metody football3 w swojej codziennej pracy z dziećmi. Ten projekt kładzie nacisk na rozwój sprawności motorycznej i sensorycznej uczniów, a także umiejętność respektowania zasad gier i zabaw zespołowych, jednocześnie wzmacniając ich kompetencje społeczne.

- Promujemy i zachęcamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej metodą football3. Składa się ona z trzech części. Pierwsza to strefa dialogu, gdzie dzieci klasy 1-3 grają wspólnie, ustalając zasady. Kolejną częścią jest mecz. Trzecia strefa to strefa dialogu podsumowującego, gdzie dzieci oceniają, czy wybrały dobre zasady, jak im się grało. Ważne też jest to, co czuły