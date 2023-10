Wszyscy obcokrajowcy w Lechu Poznań. Która narodowość dominowała w niebiesko-białych barwach?

Jeśli chodzi o tych zawodników, to najlepiej radzi sobie Velde, który zdobył 6 bramek oraz zaliczył 4 asysty. Za jego plecami jest powracający do formy kapitan Kolejorza. Ishak ma 5 goli i 3 asysty. Świetnie spisuje się także Ba Loua. Iworyjczyk, na którym chyba wszyscy już postawili "kreskę", niespodziewanie odpalił, a w ostatnim meczu przeciwko Jagiellonii, zaliczył swój pierwszy dublet w Lechu, a drugi w karierze.

Lech jak maszyna losująca. Gdy wychodzą numery 50 i 9, to znikają 16 i 17. A 41 brak

Gorzej spisuje się Antonio Milić. Chorwacki defensor wyraźnie jest pod formą, a praktycznie w każdym spotkaniu notuje błąd na poziomie juniora. Podobnie jest z Anderssonem. Szwedzki lewy obrońca Kolejorza miał zastąpić Pedro Rebocho, który po zakończonym sezonie opuścił Poznań i przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. Niestety, Andersson nie potrafi się zbliżyć do dyspozycji Portugalczyka nawet na krok. Cały czas czekamy także na debiut Aliego Gholizadeha. Najdroższy transfer Niebiesko-Białych w historii cały czas leczy kontuzję. Miał być pierwotnie gotowy na wrzesień, lecz do dzisiaj nie poznaliśmy konkretnego terminu jego powrotu.