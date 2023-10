Wybory 2023: Chcesz głosować poza miejscem zameldowania? To już ostatni dzwonek! Karol Pomeranek

Wybory odbędą się 15 października. Do 12 należy załatwić formalności. Przemyslaw Swiderski

Osoby, które chcą głosować pozna miejscem zameldowania, do spisu wyborców mogą dopisać się nie później niż do 12 października. W Poznaniu uczyniło to już ok. 44 tys. osób.