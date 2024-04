Wybory samorządowe 2024: Głosują osadzeni w poznańskim areszcie śledczym przy ulicy Młyńskiej. Zobacz zdjęcia!

Trwa głosowanie w wyborach samorządowych 2024 w Poznaniu

W poznańskim areszcie śledczym mieszczącym się przy ulicy Młyńskiej 1 swą siedzibę obwodowa komisja wyborcza numer 241 . Głosujący tam osadzeni, podobnie jak w pozostałych komisjach w Poznaniu, wybierają radnych do sejmiku województwa wielkopolskiego (okręg wyborczy nr 1), radnych do rady miasta Poznania (okręg nr 3) oraz prezydenta Poznania. Przewodniczącym komisji wyborczej jest Szymon Głowiak.

„Prawa osadzonych muszą być zachowane”

Jak tłumaczy nam st. szer. Hubert Urbański, rzecznik prasowy aresztu śledczego w Poznaniu uprawnieni do głosowania i zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Wyborców osadzeni, doprowadzeni są do lokalu wyborczego w ramach grup spacerowych (skazani), w ramach grup izolacyjnych (tymczasowo aresztowani) lub indywidualnie – w zależności od systemu ochrony jakim są objęci. Niektórzy też podczas wspomnianego doprowadzenia mogą mieć też założone kajdanki. Oczywiście wszystko odbywa się pod okiem strażników. W kabinie do głosowania osadzony przebywa już sam.