Wybory samorządowe 2024: Głosują pacjentki Szpitala Klinicznego przy ulicy Polnej w Poznaniu. Zobacz zdjęcia!

Trwa głosowanie w wyborach samorządowych 2024 w Poznaniu

W poznańskim szpitalu ginekologiczno-położniczym przy ulicy Polnej siedzibę ma Obwodowa Komisja Wyborcza nr 234, której przewodniczy Jerzy Meissner. Uprawnionych tam do głosowania jest 112 pacjentek. Zainteresowane głosują na kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (okręg wyborczy nr 1 w Poznaniu), na kandydatów na radnych do Rady Miasta Poznania (okręg nr 1) oraz na kandydatów w wyborach na prezydenta Miasta Poznania.

Komisja obwodowa ma swą siedzibę w mieszczącej się na pierwszym piętrze w szpitalnej bibliotece. Jak zapewniła nas Małgorzata Kolczyńska, rzeczniczka Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wszystkie uprawnione do głosowania tam pacjentki będą tam mogły oddać swój głos.