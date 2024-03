Wybory samorządowe 2024. Oto kandydaci Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu do sejmiku i rady miasta Poznania

- powiedział.

Prezydent Jaśkowiak zapowiedział, że razem z Rafałem Grupińskim, będzie walczył o filharmonię oraz o zmodernizowanie hali Arena.

– To, co nas różni od innych, to to, że my potrafimy działać skutecznie, a w polityce liczy się sprawność, nie tylko deklaracje. Pokazaliśmy odpowiedzialność za finanse Poznania, sprawność w zakresie realizacji inwestycji i również to, że potrafimy się porozumieć