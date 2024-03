Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Gdzie 25.03 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w wielkopolskim 25.03? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 25.03 w wielkopolskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w wielkopolskim.

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat poznański Mosina ulice Topolowa 2, 11A, 13, 5D, 7, 9, 6, Sowińskiego 33, 34B, 35, DZ. 1214/2, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, Targowa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 59, 60, 9, Sowiniecka 75, Wiosny Ludów SZKOŁA

26.03 od godz. 5:00 do 7:00 Gmina Stęszew, miejscowość Dębina 1,, działki nr 27/2, 38, firma herbapol S.A. oddział Dębina, znaki aktywne C-9 U-5C przy ul. Poznańskiej, reselekcyjny system ważenia pojazdów DK nr 32, przejazd kolejowy,

26.03 od godz. 7:30 do 8:30 Gmina Stęszew miejscowość Strykowo ul. Kolejowa od 1 do 8, Podgórna 11, Poznańska 47B, działki nr 446/1, 449/5, stacja gazowa Gaz System S.A., zintegrowany węzeł przesiadkowy, dworzec PKP,

26.03 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Buk, miejscowość Niepruszewo, ul. Malinowa cała, ul. Wiśniowa 15, działki nr 26/1, 94/7, stacja bazowa telefonii komórkowej nr POZ3091A, FHU INSTALACJE DOMOWE RAFAŁ K.,

26.03 od godz. 9:00 do 12:00 Jerzyn dz. 36/7

26.03 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Buk miejscowość Wielka Wieś ul. Bohaterów Bukowskich 86 działki nr 149

26.03 od godz. 12:00 do 16:00 Czerwonak: ul. Akacjowa, ul. Klonowa, ul. Zdroje 37.

27.03 od godz. 8:00 do 12:00 Komorniki: ul. Kasztanowa, ul. Wielocha 1, od 23 do 61 nieparzyste, ul. Krokusowa od 1 do 41 nieparzyste, ul. Liliowa, ul. Chabrowa 25, 27, 29.

27.03 od godz. 8:30 do 11:30 Jerzykowo 94, ulice Na Skarpie 5, 7, 94, Na Stoku 1, 11, 3, 4, 5, 6, 9, 94, dz. 94/32, dz. 94/25, Stroma 10, 12, 7, 94, dz. 84/17, ul. Bagienna 6, 7, dz. 94/11. Oraz działki przyległe

27.03 od godz. 8:30 do 14:00

Mosina ulice Sowiniecka 46, 46 A, 46A, 46B, 46C, 47, 47/24, 47A, 47B, POD TORA, Topolowa 1, 3, 5, 5 B, Czarnieckiego 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Targowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 7, 8

27.03 od godz. 10:00 do 12:00 Zalasewo: ul. Ametystowa dz. 148/32, ul. Turkusowa, ul. Kwarcowa.

28.03 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Dopiewo miejscowość Zakrzewo ul. działki nr 44/16, 44/19, 44/20, 44/21

28.03 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Stęszew, miejscowość Jeziorki cała

28.03 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Dopiewo miejscowość Dopiewo ul. Lipowa od nr 19 do nr 59 nieparzyste, działki nr 344/20, 344/21, 344/22, 344/23, 344/24, 344/26, 344/27, 344/29, 344/33, 344/34, 344/30, 344/54, 344/57, 344/58, 344/62, 344/64, 344/66, 344/68, 344/70

28.03 od godz. 12:00 do 16:00

Gmina Stęszew, miejscowość Skrzynki ul. Dębina 51, 53, 59, 61, działki nr 93/87, 93/88, 93/85, 93/91, 93/92,

29.03 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Stęszew miejscowość Skrzynki ul. Dębina 12, 14, 16, 18, 20, 22, działki nr 93/74, 93/75, 93/77, 93/78,

29.03 od godz. 12:00 do 16:00 Gmina Stęszew miejscowość Strykowo działka nr 672

2.04 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Dopiewo miejscowość Dąbrówka ul. Nad Potokiem 2, 3, 4, 5, ul. Cedrowa 17, 19, 21, 23, 25, 27, działka nr 5/109

3.04 od godz. 8:00 do 14:00 Wiórek ul. Łąkowa, ul. Podleśna,

3.04 od godz. 8:00 do 12:00 Wiry: ul. Poranna, ul. Łęczycka od 61 do 109 nieparzyste, od 82 do 126 parzyste, 132, 134, ul. Południowa 1.

3.04 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Stęszew miejscowość Sapowice ul. Poziomkowa cała, działki nr 120/3, 120/4

3.04 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Rokietnica miejscowość Krzyszkowo ul. Kukułcza nr nieparzyste, działki nr 46/7, 46/9, 46/14, 46/15, 46/16, 46/17, 46/19, 46/22, 46/25, 46/26, 46/27, 46/28, 46/31, 46/32, 46/33, 46/34, 46/35, 46/36, 46/37, 46/38, 46/39, 46/40,

3.04 od godz. 9:00 do 13:00 Mosina ulice Szkolna 1, 1, 2, 3, 4, Poznańska 14, 15, 16, 17, 18, 18/8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1A, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Kilińskiego 1, 19, 6, Słowackiego 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, Szosa Poznańska 1, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34a, 4, 5, 6, 7, Mocka Piotra syg.świet, Rzeczypospolitej Mosińskiej 33, Kościuszki , Spokojna 1, 3, 4, 5

4.04 od godz. 5:30 do 7:30

Gmina Stęszew miejscowość Zamysłowo działki nr 67/2, 67/3, 67/4, 67/7, TENT PROJEKT J. Leśniczak, M. Czeszak, K. Drożdżyński - Spółka Jawna

4.04 od godz. 7:30 do 12:30 Mosina ulice Kościelna 1, 3, 4, 2, Poznańska 1, 10, 11, 2, 3, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 5, 6, 7, 8, 9/A, 9/B, 13, 10, Słowackiego 12, Kościuszki 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 1, 18, Plac 20 Października 1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Rzeczypospolitej Mosińskiej 3, Farbiarska 20, 26, 26 K, 26G, 26j, 26Ł, 26N, 27, 28, 30, SKLEP, wiata park

5.04 od godz. 5:30 do 7:30

Łęczyca: ul. Poznańska 21, 21A, 23, 23A, 24, 25, 26, 28, 29, 29A, 29D, 30, 31 ul. Cmentarna.

5.04 od godz. 8:30 do 10:00

Łęczyca: ul. Łąkowa, ul Poznańska 1, 1A, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, Centrum ogrodnicze.

5.04 od godz. 8:30 do 10:00 Przeźmierowo: ul. Olszynowa od 2 do 20 parzyste, 35, dz. 4/1, dz. 12/14 (przepompownia ścieków), ul. Kasztanowa od 19 do 23 nieparzyste, ul. Wysogotowska 114.

5.04 od godz. 8:30 do 10:30 Gmina Rokietnica miejscowość Krzyszkowo ul. Kukułcza nr parzyste, 11, działki nr 45/11, 45/12, 45/13, 45/14, 45/16, 45/24, 45/31, Rehabilitacja i Protetyka Stomatologiczna s.c.

5.04 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusówko, ul. Sienna cała, ul. Rozalińska 1, 3, 5, działki nr 163/4, 163/11, 163/13, 163/14, 163/19, 163/20, 163/22, IPTELL Sp. z o.o.,

9.04 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Stęszew, miejscowość Sapowice, ul. Poziomkowa cała, ul. Truskawkowa 12, 14, działki nr 120/3,120/4,

10.04 od godz. 8:30 do 11:30

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Lusówko działki nr 405/2, 405/3, 405/4, 405/7, 405/8, 405/9, 405/10, 405/11, 405/13, 405/14, 405/15, 405/16, 405/19, 405/20, 405/21, 405/22, 405/23, 405/24, 405/24, 405/27, 405/28, 405/30, 405/31, 405/31, 405/32, 405/33, 405/34, 405/35, 405/36,

10.04 od godz. 9:00 do 12:00 powiat gnieźnieński Dziećmiarki 43, 46, 47, 48, 49, 50

26.03 od godz. 7:00 do 11:00 Gniezno 1, ul. Powstańców Wielkopolskich 18, 20, 22, 24, ul. Żabia 17, 19

26.03 od godz. 7:30 do 8:00 Gniezno 1, ul. Powstańców Wielkopolskich 18, 20, 22, 24, ul. Żabia 17, 19

26.03 od godz. 16:00 do 16:30

Rybno Wielkie Os. Na Wzgórzu 4, 9, 10, 11, 17, 22, 26, ul. Zacisze 2. Oraz działki przyległe, ul. Polna dz. 354, dz. 353

26.03 od godz. 8:15 do 9:00

Rybno Wielkie Os. Na Wzgórzu 4, 9, 10, 11, 17, 22, 26, ul. Zacisze 2. Oraz działki przyległe, ul. Polna dz. 354, dz. 353

26.03 od godz. 13:15 do 15:00 Gniezno ul. Poprzeczna 9

26.03 od godz. 8:30 do 13:30 Rybno Wielkie Os. Na Wzgórzu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, ul. Główna 3A, ul. Okrężna 1, 1A. Oraz działki przyległe

26.03 od godz. 9:00 do 15:00 Dziećmiarki 43, 46, 47, 48, 49, 50

27.03 od godz. 7:00 do 11:00 Gniezno ul. Górna dz. 1

27.03 od godz. 7:00 do 14:00 powiat szamotulski Gmina Szamotuły miejscowość Gałowo ul. Szamotulska 13, 13A, 13B, 15A, 15B, 17A, 17B, Topolowa 2, 2A, 2B, 2C, 23A, 23B, 23C, 25A, 25B, 25C, Wierzbowa 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 25A, Sportowa 1A, 1B, 1C, 3, Czereśniowa 2, 2A, 2B, 2C, działki nr 72/1, 83/2, 94/1, 96/1, 94/4, 95, 103/1, 103/2, 104, 105/4, 106/4, 106/10, 106/15, 106/22, 128/2, 128/1, 129/1, 129/2, 129/3, 138, 137/5, 137/4, 197, 198, boisko sportowe, sklep Groszek, kotłownia, Mini Market "U Oliwiera" Wiesława Onisk, aktywne znaki drogowe DW187, garaże przy ul. Sportowej,

26.03 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Ostroróg miasto Ostroróg ul. Jeziorna 1, 1A, 3, 5, od 6 do 22 parzyste, ul. Poznańska od 16 do 26 parzyste, oraz od 29 do 49 nieparzyste, ul. Nowa od 1 do 8, działki nr 417, 489/7, 494/2, 511/12, przepompownia Aquanet Ostroróg Sp. z o.o., Sklep Spożywczo Przemysłowy Maria Słupińska, Sklep Wielobranżowy "Ania" Anna Wnuk, Salon Urody Agnieszka Lembicz,

26.03 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Kaźmierz, miejscowość Dolne Pole od nr 1 do nr 14, 53, 55, działki nr 71/5, 77/1, świetlica wiejska, Gmina Kaźmierz, miejscowość Kaźmierz, ul. Dolna 24, 54, 55,

26.03 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Szamotuły miejscowość Gałowo ul. Szamotulska 1, 3, 5, 7, 9, 13A, 13B, Wierzbowa od 2 do 10, Topolowa od 1 do 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Lipowa 12, działki nr 19, 108/7, 116/9, 195, Przedszkole, pompownia ścieków przy ul. Topolowej, sygnalizacja świetlna przy ul. Szamotulskiej, warsztat, Przedsiębiorstwo Rolniczo-Handlowe GAŁOPOL Sp. z o.o., pałac, sklep, PGR,

26.03 od godz. 10:00 do 14:00

Gmina Szamotuły miejscowość Mutowo 104, działki nr 87/34

27.03 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Duszniki, miejscowość Brzoza 22E, 24, 24A, 24B, 25, 25a, działki nr 292/2, 298/1, 298/2, 298/5,

27.03 od godz. 10:00 do 12:00 miejscowość Biezdrowo 62G, 62M, 62R, 62T, dz. 14/24-26, 14/33, 24/10, 24/28, 24/35-36.

2.04 od godz. 9:00 do 12:00 miejscowość Samołęż 90, 93, 95.

2.04 od godz. 12:00 do 16:00 Gmina Duszniki, miejscowość Niewierz ul. Turowska 2, RSP przy ul. Turowskiej, hydrofornia, obora RSP, działki nr 414, 419/6,

3.04 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Nowa Wieś ul. Boczna dz. nr 76/18-19.

3.04 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Duszniki miejscowość Ceradz Dolny ul. Jaśminowa cała, ul. Dereniowa cała, ul. Mahoniowa cała, ul. Parkowa 19, 19A, działki nr 175/1, 175/2, 175/8, 175/10, 175/12, 175/13, 176/1, 176/18, 177/2, 177/3, 177/9, 177/12, 177/13,

3.04 od godz. 10:00 do 13:00

Gmina Kaźmierz, miejscowość Sierpówko od nr 1 do nr 9,

4.04 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Pniewy, miejscowość Nojewo od nr 53 do nr 70 działki nr 452/15, 524, TREE-STOL Sp. C., P4 Sp. z o.o., Gmina Pniewy, miejscowość Karmin od nr 1 do nr 17, 19, działki nr 134, 137/8, 165/3,

4.04 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Duszniki miejscowość Mieściska 82C, ul. Topolowa 82C, Pod Lasem cała, działki nr 102/27, 102/32, 102/33, 102/35, 102/38, 102/40, 102/51, 102/53,

4.04 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Obrzycko, miejscowość Kobylniki 1, od nr 3 do nr 24, ul. Obrzycka 10, 19, działki nr 215/12, Gmina Obrzycko, miejscowość Słopanowo od nr 25 do nr 58, 63, 64A, 66, 66B, 67, 70, 71C, 72A, 72B, 73, 73A, działki nr 214, 217/1, 222/4, 229/3, wielobranżowa działalność usługowo-handlowa Agnieszka F., P.P.H.U. R Łukaszyk& L. Turek Sp. J. Tir Serwis, Pałac w Kobylnikach,

5.04 od godz. 8:00 do 13:00

Gmina Pniewy miejscowość Nojewo 8B, 10, 48, 49, 50, 50A, 51, 52, działki nr 389/5, OSP, cmentarz, Kościół Parafialny Rzymsko-Katolicki p.w. św. Andrzeja Boboli

5.04 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Pniewy miejscowość Dęborzyce działka nr 85/11

8.04 od godz. 8:00 do 14:00 powiat wągrowiecki Wągrowiec ul. Daleka 14, 15, 17, ul. Skrajna 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 34A, ul. Taszarowo 7A.

26.03 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Kamienica 11, numery 12, dz. nr 65/8, 67/1, 85/2-30, 86/6-30, miejscowość Kaliszany 1, dz. nr 18/19, 18/25, 18/33.

3.04 od godz. 10:00 do 13:00

powiat obornicki Rogoźno ul. Boguniewska 5, 9, 11, dz. nr 2109/1.

26.03 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowość Ludomy 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 54A, 55, 55A, 56, 69, 72, 73, OSP, kościół, plebania, dz. nr 120/1, 462, 465/2-3, 503/6.

28.03 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Oborniki miejscowość Ocieszyn 16B, 18, 24B, ul. Słoneczna cała, ul. Krótka 1, Aleja Lipowa 11A, 16B, Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Ocieszyn, Stacja bazowa ECS POZ007 PPI Oborniki-Ocieszyn, działki nr 42/8, 75/3, 77/2, 78

3.04 od godz. 8:00 do 16:00 powiat kościański Kościan ul. Gostyńska nr 32 do 42 parzyste, nr 43 do 46, nr 48 do 52, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, PH KOTECKI, VET-LEK; ul. Łąkowa nr 1 do 8, nr 10DEF, działka nr 3256, piekarnia, skład opału, stacja paliw, DIEFFENBACHER, REMONDIS, ROMI, MAG-MIR, STRADIVARIUS, UMIR-GROUP; os. Nad Łąkami - całe; ul. Krzywa, Topolowa, Torowa - całe ulice. gm. Kościan: Kurza Góra ul. Łąkowa nr 1, 1A, 2, 19.

26.03 od godz. 8:00 do 10:00

Kościan os. Literatów dz. 1704/18.

26.03 od godz. 10:00 do 15:00 Kościan: ul. Wichrowa nr 2, 8, 10; ul. Żarnowa - cała ulica.

2.04 od godz. 9:00 do 14:00 Wronowo 2, 6, 1

4.04 od godz. 9:00 do 16:30 powiat złotowski gm. Wąsosz: Wrząca Śląska nr 16, 18, działka nr 13/2, NAD BARYCZĄ.

26.03 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowość Nadarzyce nr od 1 do 19, 75,76, dz. nr 33, Hydrofornia, Kościół

26.03 od godz. 9:00 do 13:00 miejscowość Nadarzyce nr od 20 do 28

26.03 od godz. 12:00 do 16:00 miejscowość: Jastrowie, ul. Jedności Robotniczej dz. nr 3017, 3018

27.03 od godz. 7:30 do 12:00 gm. Wąsosz: Młynary - cała miejscowość.

2.04 od godz. 8:00 do 13:30

miejscowość Dzierzążenko ul. Pod Gruszą 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38.

3.04 od godz. 8:00 do 14:00 Miejscowość: Dzierzążenko ul. Zielna 11, działka numer 320na5, 320na17

4.04 od godz. 8:00 do 14:00 powiat gostyński Gostyń ul. Poznańska nr 69B do 117B, działki nr 129/17 (przepompownia nr 3), INTERSTAR, JEGGER, Lakiernictwo i Blacharstwo DUTKIEWICZ, Lecznica dla zwierząt, PPHU SYSTEM PLUS, Zakład Stolarski PADURSKI; ul. Dusińska, Jesionowa - całe ulice; gm. Gostyń: Dusina - cała miejscowość (oprócz nr 12, 12A).

26.03 od godz. 8:30 do 15:00 gm. Gostyń: Bogusławki nr 6A do 14E, działki nr 44/10, 49/23 do 35, PASIEKA-BARĆ, STAL-MET, TRANS-KOM.

27.03 od godz. 8:00 do 17:00 gm. Gostyń: Ostrowo nr 10, 11, 11AB.

27.03 od godz. 9:00 do 14:00

powiat leszczyński Lipno ul. Kolejowa, Żużlowców - całe ulice; gm. Lipno: Klonówiec nr 39 do 54, Stolarstwo Kasperski; Żakowo nr 1.

26.03 od godz. 9:00 do 13:00 gm. Lipno: Wilkowice ul. Okrężna nr 16 do 24 parzyste.

27.03 od godz. 9:00 do 13:30 powiat wrzesiński Września ulice Baczyńskiego Krzysztofa Kamila 3, Szeroka 10, 12, 16, 16A, 18, 2, 20, 22, 22A, 24, 24A, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 6, 8

26.03 od godz. 11:00 do 14:00

Września ul. Ametystowa, ul. Granatowa, ul. Cyrkoniowa, ul. Platynowa, ul. Paderewskiego dom weselny,

27.03 od godz. 9:00 do 11:00 powiat rawicki gm. Rawicz: Sierakowo ul. Grechuty nr 3, 5, działka nr 304/38; ul. Niemena nr 1 do 23 nieparzyste; ul. Riedla nr 5 do 19 nieparzyste.

27.03 od godz. 7:30 do 11:45

gm. Miejska Górka: Dłoń nr 45, 47 do 55, Szkoła Podstawowa.

27.03 od godz. 8:30 do 12:30 gm. Rawicz: Sierakowo ul. Grechuty nr 4 do 22; ul. Kadecka nr 28D; ul. Niemena nr 10, 12, nr 25 do 31 nieparzyste; ul. Riedla nr 4 do 22 parzyste, działka nr 304/56.

27.03 od godz. 11:45 do 13:30 powiat chodzieski miejscowość Ostrówki 26, 27, 28, 29, dz. 8211/1.

27.03 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Krystynka, miejscowość Ostrówki 26, 27, 28, 29, dz. 8211/1.

27.03 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Nowa Wieś Wyszyńska dz. nr 221/1, miejscowość Sokołowo Budzyńskie 67, 67A, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74.

28.03 od godz. 8:00 do 12:00 Budzyń ul. Gumowa dz. 1329/1, wysypisko, przepompownia, ZKP Kabat 6.

28.03 od godz. 8:00 do 11:00

Miejscowość Chodzież ul. Jana Kochanowskiego numery nieparzyste od 49 do 105A, ul. Karczewnik 8, 8A, MWiK, ul. Podgórna 52, ul. Siejaka 17, 20.

2.04 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Chodzież ul. Jana Kochanowskiego numery od 31 do 75, garaż, sklep, tartak.

3.04 od godz. 8:00 do 14:00 Chodzież ul. Jana Kochanowskiego 31, 31A, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39A, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.

4.04 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Prosna 42, 43, 44, 45, 45A, 46, 47, 48.

4.04 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Prosna 77.

5.04 od godz. 8:00 do 12:00 powiat wolsztyński gm. Przemęt: Błotnica ul. Zachodnia nr 1 do 14; ul. Wiejska nr 30, działki nr 153/1, 176, przepompownia ścieków; ul. Podgórna - cała ulica.

27.03 od godz. 8:00 do 17:00

gm. Przemęt: Błotnica ul. Dworcowa nr 2, TOMIS; ul. Szkolna nr 1, 2, 4, GAJMER; ul. Wiejska nr 1 do 19, nr 21 do 27 nieparzyste; ul. Jeziorna, Kasztanowa, Krótka, Ogrodowa, Słoneczna, Wąska - całe ulice.

27.03 od godz. 12:00 do 17:00 powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Krzyż Wielkopolski ul. Jana Pawła II 14 i 15 oraz Wojska Polskiego 14 (Urząd Miasta).

27.03 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Miłkowo 30, 31, 32.

27.03 od godz. 8:30 do 18:00 miejscowość Siedlisko 73, 73a, 73b, 102, 103, 104, 105, 105B, 106, 107, 108, 108D, 119, 119a, 120, 121, 121a, 121b, 122, 122e, 123, dz. 664, market DINO, hydrofornia, miejscowość Nowa Wieś 70, 71.

27.03 od godz. 9:00 do 12:00 miejscowość Romanowo Dolne 19, 19A-B, 21, 22, 23A, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 30, dz. nr 512.

27.03 od godz. 10:00 do 14:00

miejscowość Brzozowica Leśniczówka, miejscowość Kamiennik, miejscowość Chełst numery 37, 38, 39, 40, 43, 45, 80, 80A, 81, 113, 113A, działki 68, 72/3, 79/2, 80/3, 80/7, 80/11, 80/25, 80/26, 81/4, 175/9.

28.03 od godz. 7:00 do 8:00 miejscowość Brzozowica Leśniczówka, miejscowość Kamiennik, miejscowość Chełst numery 37, 38, 39, 40, 43, 45, 80, 80A, 81, 113, 113A, działki 68, 72/3, 79/2, 80/3, 80/7, 80/11, 80/25, 80/26, 81/4, 175/9.

28.03 od godz. 15:00 do 16:00

miejscowość Wapniarnia trzecia 1, 2, 3, 4, przejazd PKP, miejscowość Wapniarnia pierwsza 4, 5, 6, dz.111/3, miejscowość Łomnica 59.

28.03 od godz. 8:30 do 13:30 miejscowość Wapniarnia pierwsza 1, 2, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, dz.361, dz.363, dz.367/1.

29.03 od godz. 9:00 do 12:00 miejscowość Trzcianka ul. 27 stycznia 96, 100, ul. Chopina 9.

2.04 od godz. 9:00 do 12:00

Trzcianka ul. Kopernika 3, 36.

3.04 od godz. 7:30 do 13:30 miejscowość Drawsko ul. Szosa Dworcowa 12, 16A, 16B, 16C.

3.04 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Dzierżążno Małe numery 1, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 56, 58, 62, 63, 64, 67, działki 203, 204, 205, miejscowość Dzierżążno Wielkie numery 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 107A.

4.04 od godz. 7:00 do 15:00 Trzcianka ulica Słowackiego 1, 2, 4, ulica Broniewskiego 7, 9, 11b, 13.

5.04 od godz. 9:00 do 12:00 miejscowość Gajewo 27, 27B, 28, numery od 56 do 83, dz. nr 327/1, 436/9, 1126/3, miejscowość Bukowiec 16, 17, 18, 18A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43, 43A, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, dz. nr 60/4, 86/7, 94, 95, 140/4, 214/1, kościół.

5.04 od godz. 9:00 do 18:00

powiat średzki Ruszkowo 7a, 6, 8, 9, 7, 18, 17, 19, 13, 11A, 11,

27.03 od godz. 8:30 do 13:00 Winna B, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 8, 8A, 9, C, Bożydar 4, 1, 2, 3, 4B, 5, Jeziory Wielkie , Śnieciska ulice DZ. 61, Ogrodowa 12, DZ. 61

4.04 od godz. 8:00 do 13:00

powiat ostrowski gm. Piaski: Grabonóg nr 45, działka nr 175/4, PPHU KONSTA.

27.03 od godz. 9:00 do 16:00 powiat nowotomyski Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Glinno 62A, 62F, 65j, 65L, sklep rowerowy, ul. Czerwcowa 3, 4, 5, 7, 8, 9, 18, 19, działki nr 613/10, 613/11, 613/12, 775/3, 775/12, 775/15, 775/17, FHU AUTOLUX Sławomir S., Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Stary Tomyśl 1A,

27.03 od godz. 9:30 do 12:30

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Wytomyśl od 39 do 42, 116, ul. Wąsowska od 39 do 42 działka nr 272/9,

28.03 od godz. 9:30 do 12:30 Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Glinno 120, 196, działka nr 44/33

2.04 od godz. 9:30 do 12:30 Gmina Nowy Tomyśl miasto Nowy Tomyśl ul. Poznańska 42, działka nr 1861

3.04 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Cicha Góra 27AA, 27AB, 27AC, 27AE, 27AH, 45, 46, 46A, 46B, 46D, 47, działki nr 340/8, 462/2, 462/7, 462/9, 462/10, 462/11, 462/13, 462/16,

8.04 od godz. 14:00 do 17:00 Gmina Opalenica miasto Opalenica ul. Mostowa 13, działki nr 1263/20, 1265/11, 1269/11

9.04 od godz. 8:30 do 12:00 powiat grodziski Gmina Wielichowo, miejscowość Dębsko 1, leśniczówka,

29.03 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Rakoniewice, miejscowość Ruchocice, ul. zbożowa cała, ul. Kolejowa cała, ul. Lipowa 18, od nr 21 do nr 33, ul. Dworcowa 8, 8A, zakłąd stolarski Paweł S.,

5.04 od godz. 9:00 do 13:30 powiat śremski Błociszewo ul. Parkowa,

3.04 od godz. 8:30 do 14:00 powiat kępiński Miejscowość: Białobłocie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 14, 15, 16 ,17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 36A, Działka numer 135.

3.04 od godz. 9:00 do 14:00

Miejscowość: Batorówko, Mały Buczek 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, 11, Czyżkowo 48, Batorowo 32, 34, 37, 39, 42, Lipka ul. Wydmidzban 5.

4.04 od godz. 9:00 do 13:00 Miejscowość: Mały Buczek 19, 20, 21, 23, 24, 39, Lipka ul. Złotowska 2, 4, działka numer 158, 146na1, Osowo 22, 22A, 36, 37, 38, 39, 40, Wysypisko

5.04 od godz. 9:00 do 14:00

powiat kolski Gmina Suchy Las miejscowość Golęczewo ul. Wiśniowa cała, Pszczelarska cała, Szosa Poznańska cała, Spokojna cała, Czereśniowa 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 4A, 4B, 32, 35, 36, 38, 39, 39B, 41, 44, Kwiatowa 30, 32, 36, 43, 47, 49, 51, 53, 55, Dworcowa od 1 do 20C, 21A, Poznańska 2, działki nr 298/9, 298/15, 298/18, 298/19, 298/22, 300, 303/2, 304/5, 308/4, 309/2, 309/4, 311/8, 311/13, 312/4, 312/6, 314/5, 315/2, 315/7, 315/19, 360/5, 371/2, 377/14, 374/15, 384, 385, 391, 395/11, 395/15, 396/1, 400/6, 400/21, 400/23, 400/24, 400/25, 400/26, 400/28, 400/29, 400/30, 408/2, 422/1, 422/7, 450, 535, 539, zintegrowany węzeł przesiadkowy, zakład tworzyw sztucznych Jaworscy, "CRYSTOFER" P.P.H.U Krzysztof Gaik, Firma Mischke PHU, Maromi Roman Gieremek, Arcus Jerzy Raszyski i Anna Bocian Sp. J., Firma usługowa Demmet Michał Dembiński, Zajazd Dziupla, Autopol, świetlica wiejska, parking, przepompownia ścieków przy ul. Dworcowej, znaki aktywne DK11, stacja bazowa telefonii komórkowej T-Mobile Polska SA, miejscowość Złotkowo ul. Zachodnia 39, Złota 39,

5.04 od godz. 8:00 do 15:00

powiat międzychodzki Gmina Chrzypsko Wielkie miejscowość Chrzypsko Wielkie ul. Główna 3, od 17 do 46, 48, oprócz nr 20, ul. Polna od 1 do 4C, 15, ul. Kolejowa od 1 do 7, 46, ul. Szkolna 1, 2, działki nr 105/4, 108/2, 109, 111/2, 111/3, 111/5, 134/3, 421/6, 421/7, 421/10, 421/12, 427/2, 430/5, 430/6, 430/7, 430/9, OSP Chrzypsko Wielkie, Stolarstwo s.c. Tomasz Kucz Piotr Stańko, PKP Energetyka SA, Zespół Szkół w Chrzypsku Wielkim,

16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

