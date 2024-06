Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Gdzie 28.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Gmina Suchy Las, miejscowość Złotkowo, ul. Lipowa 2a, 3, 3a, 5, 5a, 5b, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10, 11, 19, ul. Cedrowa 4, 6a, 7, 8, 16, 18, 20, ul. Obornicka 3, 18, 19, ul. Rzepakowa 10, 28.06 od godz. 10:32 do 12:00

Gmina Suchy Las, miejscowość Biedrusko, ul. Klonowa od nr 4 do nr 14 parzyste, 28.06 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Suchy Las, miejscowość Złotkowo, ul. Złota 7, 9, ul. Lipowa 9a, 16, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Atems Sp. z o.o., 28.06 od godz. 8:30 do 12:00

Rogaszyce ulica Żyrowska 36, 37, od 41 do 44, 46, 47, od 51 do 53, 58, 60, 66, 69, 71, 73, 74, 402/2 40, 110, 114B, 115, 117, 117 B, 128, 129, 133, 133E, 134A, 135, od 137 do 140, ,-1004, 384. 28.06 od godz. 8:00 do 14:00

Muchy od 1 do 4. 28.06 od godz. 9:00 do 14:00

Rębowo 1, 1A, 2, 3, od 5 do 8, Sławęcinek-107/11 (GPO). 28.06 od godz. 10:00 do 15:00

Jabłonka, Przytuki. 28.06 od godz. 8:28 do 12:30

Dobrosołowo, Dobrosołowo Trzecie, Komorowo, Komorowo-Kolonia, Stefanowo. 28.06 od godz. 8:28 do 12:30

Brody od 10 do 15, od 17 do 19, 19 B, 200. 28.06 od godz. 8:00 do 12:00

Tokary Pierwsze 26, 27, 27A, od 29 do 33, od 35 do 37, 37A, 38, 38 A, od 39 do 42, 45, 45 A, 46, 47, 47A, 48, 60306, DZ NR 174. 28.06 od godz. 9:00 do 12:00

Wietchinin. 28.06 od godz. 8:31 do 12:45

Bądków Pierwszy, Gąsin, Kaczki Plastowe, Żeroniczki. 28.06 od godz. 8:31 do 12:45

Giewartów ulica gen. Grota Roweckiego 21, 27, 29, 218/1 (GPO) , 158/2 (GPO), Kosewo ulica Słupecka 94, BN, 99/40, dz. 99/6. 28.06 od godz. 11:00 do 14:00

Benignowo. 28.06 od godz. 0:02 do 13:00

Russocice od 78 do 80, 82, 83, 83A, od 84 do 86, 87B, 88, 88 A, od 89 do 91, 91 A, 91A, 92, 93, 93 A, 93B, 94, 94 A, 95, 95 A, 96, 96A, 97, 98, 98 A, od 99 do 101, 101A, od 102 do 105, 105A, od 106 do 113, 113A, od 114 do 116, 60259, 428/7, 477, 841, 840, 988, NR 584. 28.06 od godz. 9:00 do 12:00

Ogorzelczyn 49, 51, 52, 52A, 53, 53A, od 55 do 59, 59A, 60, 60A, 61, 64, 65, 65A, Ogorzelczyn 50A, 60B, 62, 65b, 125, 183, 439, 446, Tarnowa 1, od 3 do 14, 14 A, 15, 16, 18, 18A, 19, 20, 20a, 21, Z-606, 338/1, 562/1. 28.06 od godz. 11:00 do 14:00

Brody od 1 do 9, 60212, Dziadowice 1. 28.06 od godz. 11:00 do 15:00

powiat krotoszyński

Józefów 7, 8, od 10 do 14, --15/4.

28.06 od godz. 8:00 do 12:00

Kaniew 41, Psie Pole od 5 do 7, Skałów od 2 do 7, 28, 47/1.

28.06 od godz. 8:00 do 12:00

powiat kaliski

Pawłówek ulice Adama Asnyka 6A, Czesława Miłosza 4 1, 16A, 56c, 62, 62B, 62G, 65A, 72, 74, 86A, 98, 99, od 102 do 104, 104A, 107, 231/1,, 69/13, Piotrów 76A, od 78 do 84, 159/5.

28.06 od godz. 9:00 do 11:30

Wola Droszewska od 23 do 27, od 33 do 35, 315/2, Zadowice 46.

28.06 od godz. 8:00 do 12:00

Wola Droszewska 1A, od 3 do 7, od 9 do 12, od 15 do 22, 52.

28.06 od godz. 11:00 do 15:00