Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 16.04

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (16.04 12:05) nie ma prądu w wielkopolskim?

Waki 1, 2, 2 A, od 3 do 5, 7, 8, 10, 10A, od 11 do 15, 17, 18, 20, 21, 21A, od 23 do 25, 25 A, od 26 do 30, 32, 34, 35, 38, 42, 43, 70099. 16.04 od godz. 9:00 do 13:00

Pamięcin od 20 do 22, 40. 16.04 od godz. 9:30 do 13:30

Samarzewo 63, od 65 do 72, 74, W, 45. 16.04 od godz. 9:00 do 13:00

Miejscowość Stara Łubianka ul. Kościuszkowców od nr 40 do nr 55, dz. nr 138/2, 140/1. 16.04 od godz. 7:00 do 14:00

powiat wągrowiecki

miejscowość Wągrowiec ul. Farma 1, 3, 4, 5, ul. Gnieźnieńska 1, 1A, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ul. Skocka 3, 8, 10, 10A, sygnalizacja świetlna.

16.04 od godz. 7:00 do 16:00

powiat poznański

Gruszczyn: ul. Chopina, ul. Mechowska 30, od 15 do 31 nieparzyste, ul. Żuławskiego, ul. Wacława z Szamotuł, ul. Moniuszki, ul. Wieniawskiego, ul. Kurpińskiego, ul. Karłowicza, ul. Noskowskiego, ul. Różyckiego, ul. Karola Szymanowskiego, ul. Nowowiejskiego od 2 do 34 parzyste, , ul. Zapolskiej, ul. Tuwima, od 1 do 19 nieparzyste, od 2 do 22 parzyste, ul. Mrożka od 2 do 88 parzyste.

16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gruszczyn: ul. Katarzyńska od 71 do 105D nieparzyste, 86A-L, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Miłosza, ul. Mrożka od 1 do 87 nieparzyste.

16.04 od godz. 8:00 do 16:00