7 kwietnia 2024 roku w całej Polsce zostały przeprowadzone wybory samorządowe - do rad miasta, sejmików wojewódzkich, rad gmin, powiatów, na prezydentów, burmistrzów i wójtów. Jeśli chodzi o głosowanie do Rady Miasta Poznania, to było 6 okręgów wyborczych. Łącznie kandydaci mogli zdobyć 34 mandatów. Bank rozbiła Koalicja Obywatelska biorąc większość z nich. Kto je zdobył?