Wypadek busa z polskimi turystami w Gruzji. Trzy Wielkopolanki są już w poznańskich szpitalach. W jakim są stanie?

W niedzielę, 7 kwietnia w mieście Choni w Gruzji doszło do wypadku busa z polskimi turystami. Rannych zostało 11 osób.

Polski rząd wysłał do Gruzji Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej, którego ocenił stan zdrowia poszkodowanych turystów i ustalił możliwości ich bezpiecznej ewakuacji do kraju. W zespole tym byli neurochirurg, chirurg, anestezjolog, pielęgniarz i ratownik.

Dwójka najciężej rannych po wypadku została przewieziona do szpitala w Kutasi. Lżej ranni trafili do szpitala w Choni i punktu medycznego w Martwili.

We wtorek, 9 kwietnia rządowy samolot z personelem medycznym na pokładzie do Gruzji, by sprowadzić do kraju poszkodowanych. Jeszcze tego samego dnia 11 turystów wróciło do kraju.