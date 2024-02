Wypadek na zachodniej obwodnicy Poznania. Auto uderzyło w barierki. Uwaga! Są utrudniena Emilia Ratajczak

Korek na obwodnicy. Utrudnienia potrwają do około godziny 10:30. Adam Jastrzębowski

Do zdarzenia doszło w czwartek, 15 lutego po godzinie chwilę po godzinie 8. Do zdarzenia doszło na zachodzie Poznania, w okolicy węzła Poznań Ławica. Utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 10.30.