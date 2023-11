Wypadek w Biedrusku pod Poznaniem. Doszło do czołowego zdarzenia dwóch aut. Tworzą się ogromne korki Justyna Piasecka

Archiwum

W czwartek rano, na trasie z Poznania do Biedruska doszło do wypadku. Dwa samochody zderzyły się czołowo. Dwie osoby zostały ranne, trafiły do szpitala.