Wypadek w Poznaniu. Doszło do czołowego zderzenia samochodów. Możliwe utrudnienia

Wypadek na skrzyżowaniu Mogileńska i Warszawska w Poznaniu

We wtorek 12 marca doszło do wypadku na skrzyżowaniu ulic Mogileńskiej i Warszawskiej w Poznaniu. Zderzyły się tam ze sobą czołowo dwa samochody osobowe.

Jak przekazuje policja, jeden z kierowców był pod wpływem alkoholu. Zjechał on na przeciwny pas, przez co doprowadził do zderzenia.

Na miejscu trwają działania policji. Mogą występować utrudnienia w okolicach zdarzenia. Nie ma na razie informacji o osobach poszkodowanych.