Wypadki drogowe na terenie województwa wielkopolskiego w kwietniu 2021. ZOBACZ ZDJĘCIA Justyna Piasecka

Według policyjnych statystyk w dniach od 1 do 26 kwietnia w województwie wielkopolskim doszło do 115 wypadków, 1874 kolizji. W wyniku tych zdarzeń drogowych zginęło 17 osób, a 121 zostało rannych. W galerii przedstawiamy przegląd wypadków z kwietnia 2021 roku.

Każdego miesiąca na wielkopolskich drogach dochodzi do wielu wypadków samochodowych. Według policyjnych statystyk w dniach od 1 do 26 kwietnia w województwie wielkopolskim doszło do 115 wypadków, 1874 kolizji. W wyniku tych zdarzeń drogowych zginęło 17 osób, a 121 zostało rannych. W tym samym okresie, w ubiegłym roku doszło do 116 wypadków, 1420 kolizji, zginęło 14 osób, a 135 zostało rannych. W galerii przedstawiamy przegląd wypadków z kwietnia 2021 roku.