Wysadzali bankomaty przy użyciu butli z gazem. Policjanci z Wielkopolski zatrzymali dwóch mężczyzn Justyna Piasecka

Policjanci z KWP w Poznaniu zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o o włamanie i usiłowanie włamania do bankomatu. KWP Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Dwóch mężczyzn w wieku 40 i 41 lat zostało zatrzymanych przez policjantów z wielkopolskiej policji. Mężczyźni są podejrzani o włamanie i usiłowanie włamania do bankomatu. Do przestępstwa wykorzystywali butlę z gazem. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.