Wysyłali kobiety do USA i czerpali korzyści z ich nierządu. CBŚP z Wielkopolski rozbiło gang zajmujący się prostytucją

Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy trudniącej się ułatwianiem uprawiania prostytucji i czerpaniem korzyści majątkowych z nierządu kilkudziesięciu kobiet. Członkowie gangu działali głownie w Gliwicach, Katowicach, Warszawie oraz w Chicago na terenie Stanów Zjednoczonych.

- Z ustaleń śledczych wynika, że młode kobiety były werbowane poprzez ogłoszenia zamieszczane na popularnych portalach erotycznych. Były kuszone obietnicami zarobienia od 25 tys. do 40 tys. dolarów za pracę w „komfortowych warunkach”. Organizatorzy procederu pomagali w przygotowaniu wniosków aplikujących o wizę oraz w zakupie biletów lotniczych do USA, zapewniali również na miejscu kilka lokali, w których kobiety mogły świadczyć usługi. Standardowy wyjazd przewidywał pobyt na minimum 6 tygodni, a kobiety były zobowiązane do oddawania członkom grupy połowy zarobionych pieniędzy. Z ustaleń śledczych wynika, że taka działalność mogła trwać od 2015 do 2020 roku. Na obecnym etapie sprawy śledczy szacują, że organizatorzy procederu mogli zarobić co najmniej 5 mln zł - informuje CBŚP.