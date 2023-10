Wandale zniszczyli elewację domu

Sytuacja miała miejsce 2 października, podczas nieobecności właściciela jednego z domów na poznańskim Grunwaldzie. Wywiesił on w swoim ogródku plakat wyborczy kandydata na posła Bartłomieja Wróblewskiego. To nie spodobało się osobom sprzeciwiającym się jego kandydaturze.

- Na moim płocie, za moją zgodą, został zawieszony baner wyborczy PiS przez radnego miasta Poznania pana Krzysztofa Rosenkieicza. Baner ten został po krótkim czasie zniszczony przez wulgaryzmy napis ***** *** i domalowanie różnych znaków - relacjonuje pan Zdzisław Mikołajczak, właściciel i mieszkaniec domu.

Po zniszczeniu baneru otrzymał on kolejny. Aby ochronić go przed wandalami, umieścił go na terenie posesji, w ogrodzie.

- Nieznani sprawcy, nie mogąc zniszczyć baneru, zniszczyli mój dom - mówi pan Zdzisław.

Elewacja jego domu została zniszczona przy pomocy balonów z czerwoną farbą. Ponieważ farba ta jest trudno usuwalna, prawdopodobnie konieczne będzie malowanie całej, zachlapanej ściany. Koszt zamalowania farby to wydatek rzędu od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych.