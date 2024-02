79 lat temu wyzwolono Poznań spod okupacji niemieckiej

Pierwsze jednostki Armii Czerwonej dotarły pod Poznań 21 stycznia. Dzień później podjęły one nieudaną próbę zajęcia miasta z marszu. Udało im się jednak utworzyć przyczółek na zachodnim brzegu Warty w pobliżu Czapur, skąd nocą 23-24 stycznia wyprowadzono udany rajd na Ławicę w celu zniszczenia niemieckiego lotnictwa.

25 stycznia rozpoczęły się walki w mieście, które doprowadziły do dość szybkiego zajęcia Dębca, Wildy, Górczyna, Łazarza, Grunwaldu i Jeżyc. 5 lutego rozpoczęły się zacięte walki o centrum miasta, które trwały do 16 lutego. Przez kolejne dni, aż do 23 lutego, trwały walki o Cytadelę.