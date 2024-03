Zaginęła 17-letnia Malwina z okolic Rogoźna. Szuka jej rodzina i policja Karol Pomeranek

Policja poszukuje zaginionej 17-latki. Malwina Kruszka 8 marca 2024 r. o godzinie 6:00 rano została odwieziona przez mamę do Rogoźna. Do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania (okolice Rogoźna) oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną.