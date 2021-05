Zakaz przelotów przez UE dla białoruskich samolotów. Linie lotnicze będą omijać Białoruś. Co to oznacza dla Ławicy?

Podczas obrad Rady Europejskiej unijni przywódcy zdecydowali o wprowadzeniu zakazu przelotów przez przestrzeń powietrzną UE dla białoruskich linii lotniczych, a także o uniemożliwieniu im dostępu do portów lotniczych UE. Przewoźników lotniczych mających siedzibę w UE poproszono również o unikanie przelotów nad Białorusią. Zakaz przelotu przez polską przestrzeń powietrzną obowiązuje od czwartku, 27 maja

Na ominięcie białoruskiej przestrzeni powietrznej zdecydowały się już linie British Airways, Air France, KLM, natomiast LOT, Lufthansa, airBaltic i Finnair zawiesiły połączenia z i do Białorusi.

Poznańska Ławica nie musi także dostosowywać lotów no nowych sankcji, bo jak tłumaczy rzecznik prasowy, tym zajmuje się Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej razem z Urzędem Lotnictwa Cywilnego.

- Jesteśmy portem, który koordynuje naziemny ruch lotniczy, nie wchodzimy w zakres przelotów samolotów i strefy powietrzne - tłumaczy Błażej Patryn

Sankcje nałożone na Białoruś są odpowiedzią państw europejskich na interwencję białoruskiego myśliwca, który w niedzielę zmusił samolot linii Ryanair, lecący z Aten do Wilna, do wylądowania w Mińsku. Białoruskie władze twierdziły, że na pokładzie samolotu znajduje się bomba. Po wylądowaniu w Mińsku białoruskie służby zabrały opozycjonistę Ramana Protasiewicza a także jego dziewczynę Sofię Sapegę do aresztu.

