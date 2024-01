Zamek w Stobnicy zaskakuje pięknem. Kontrowersyjna budowla zachwyciła już wielu. Zobacz zdjęcia

Zamek w Stobnicy, to najprawdopodobniej najbardziej znany nowy zamek w Polsce. Ciągle budzi wiele kontrowersji i jest przedmiotem wielu dyskusji. Niemniej jednak, jego majestatyczna budowla zachwyca zimą jeszcze bardziej, niż zwykle. Te zimowe warunki wykorzystał idealnie lokalny fotograf i filmowiec, Łukasz Bukowski.

-Uwielbiam robić zdjęcia jednak to film zawsze jest u mnie na pierwszym miejscu. Dzięki udoskonaleniu swoich umiejętności fotograficznych poprawiłem spojrzenie na kadr filmowy. Zdjęcia z drona to zmiana perspektywy, a każda zmiana perspektywy, czy to zbliżenie makro czy ujęcie z lotu ptaka, pozwala spojrzeć na obiekt inaczej, ciekawiej, pozwala nam do niego bardziej dotrzeć, poznawać i rozwijać