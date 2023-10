ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ AKCJI SIŁA KOBIETY

Zapraszamy na wystawę zdjęć autorstwa Katarzyny Drejling. Przed jej obiektywem stanęło 12 silnych kobiet, które na różnych etapach życia musiały zmierzyć się z nowotworem i dziś w artystyczny sposób postanowiły podzielić się z nami swoją historią.

- Dlaczego ja? To pytanie po raz pierwszy zadałam sobie w 2016 roku, trzymając na ręku 7–miesięcznego syna, w domu mając 8-latka i słysząc „nowotwór złośliwy, mastektomia, zajęty węzeł, chemioterapia”. Ale ten pierwszy raz mnie nie zatrzymał… - wspomina Małgorzata Zawadzka, jedna z bohaterek sesji zdjęciowej.

Dziś wspólnie z innymi kobietami, które usłyszały podobną diagnozę, zachęca do badań profilaktycznych. A ponieważ październik jest miesiącem różowej wstążki, wspólnie przypominamy o tym, jak jest to ważne. Zachęcamy do zapoznania się z tymi inspirującymi historiami i wystawą zdjęć.

WYSTAWĘ ZDJĘĆ OBEJRZEĆ MOŻNA:

• w GNIEŹNIE – w Galerii Gniezno – do 13 października

• w PILE – w Galerii Vivo! Piła – do 13 października

• w LESZNIE – w Galerii Leszno – od 14 do 20 października

• w POZNANIU – w CH Factory – od 21 do 27 października

• w KALISZU – w Galerii Amber – od 21 do 27 października

• w KONINIE – w CH Ferio – od 2 do 8 listopada

Dodatkowo na stronie www.gloswielkopolski.pl/sila-kobiety obejrzysz galerię zdjęć online.

Wysłuchasz tam również podcastów – rozmów z naszymi bohaterkami o ich drodze do zdrowia.