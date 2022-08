Zarzuty prezesa UOKiK dla Biedronki. Sieci dyskontów grozi duża kara finansowa!

UOKiK z zarzutami dla Biedronki

Jeronimo Martins Polska, czyli właściciel sieci sklepów Biedronka zobowiązał się w okresie od 12 kwietnia do końca czerwca do utrzymania stałej ceny regularnej 150 najczęściej kupowanych produktów. Sieć reklamując tę obniżkę, zapewniała, że jeśli klienci znajdą te produkty w korzystniejszych cenach w innych sklepach, to zwróci im różnicę.

Zasady akcji promocyjnej „Tarcza Biedronki Antyinflacyjna” klienci mogli doczytać w regulaminie. Był on dostępny w Internecie. Nie było go jednak wywieszonego w sklepach Biedronka. Na życzenie klientów pracownicy sklepu mogli go ewentualnie wydrukować (do sklepów trafił wyłącznie w wersji elektronicznej). Tego też dotyczy jeden z zarzutów – braku realnej dostępności regulaminu promocji w sklepach Biedronki.