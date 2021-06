Zbigniew Boniek na zgrupowaniu reprezentacji Polski w Opalenicy: To jest rzeczywiście nowy piłkarski ład

- To jest rzeczywiście nowy piłkarski ład. Agresji, chęci wygrywania i deklaracji jest mniej, ale to chyba nigdy nie wypływało z ust selekcjonerów czy piłkarzy, tylko z "pompki medialnej" - mówił o mniejszej presji, która panuje obecnie wokół reprezetnacji Polski.

Ze zgrupowania reprezentacji Polski w środę wyjechały rodziny i partnerki piłkarzy. W ich miejsce przyjechali kontuzjowani zawodnicy - Krzysztof Piątek, Krystian Bielik i Jacek Góralski oraz szefostwo PZPN na czele ze Zbigniewem Bońkiem i Januszem Basałajem.

Prezes zaczął świąteczną konferencję prasową od podziękowań dla...dziennikarzy. - Chciałbym podziękować za robotę, którą tu wykonujecie i za promowanie naszej kadry. Za niezliczoną ilość komentarzy i reportaży. To pomaga budować atmosferę. Dziękuje władzom Opalenicy i właścicielom ośrodka, bo nic nam tu nie brakuje. Za stronę sportową odpowiada sztab, ale piłkarze do przygotowań mają tutaj wszystko zapewnione. Jestem od wtorku i będę do końca tygodnia. Po przyjeździe tutaj jestem zbudowany panującą tu atmosferą, życzliwością oraz nastawieniem mentalnym - rozpoczął prezes Zbigniew Boniek. Wyjście spod pressingu i utrzymanie się przy piłce. Co jeszcze było w czwartek na pierwszej sesji treningowej?

Na każdym kroku w Opalenicy możemy usłyszeć podobne słowa, ale można mieć wątpliwości, czy taka sama atmosfera panowałaby, gdyby selekcjonerem dalej był Jerzy Brzęczek, który miał problemy w kwestii komunikacji z mediami.

- Nie wykluczam, że mogłoby być podobnie, natomiast trener Brzęczek nie jest już selekcjonerem. Dzisiaj mamy inny sztab oraz trenera i wracanie do tego nie ma sensu, bo już tego nie sprawdzimy - skwitował krótko te dywagacje prezes PZPN. Czytaj też: Reprezentacja Polski wróciła do treningów. Przyjechał Zbigniew Boniek, kadrowicze wieczorem rozegrają turniej w FIFĘ Prezes został także zapytany o spotkanie z Rosją i swoją ocenę tego test meczu. - Nie jestem od tego, aby publicznie oceniać mecz w szczegółach. Moje zdanie często różni się od Waszego. Druga połowa moim zdaniem była lepsza, bo mieliśmy ponad 63% posiadania piłki i potrafiliśmy się przy niej utrzymać. Rosja oddała tylko jeden strzał po przerwie na naszą bramkę. Ta druga połowa była rwana przez sporą liczbę zmian. Jeśli chodzi o wtorkowe spotkanie, to trener i sztab są zadowoleni z tego sprawdzianu. Kiedy gra się z Rosją, to nie wypada przegrać. To takie polityczne 1:1 i dobrze to wyglądało. W reprezentacji nie ma zawodników rezerwowych, ale kilku piłkarzy, którzy będą grali, nie wyszło we Wrocławiu od początku - kontynuował Zbigniew Boniek.

- Kiedy przeszedłem na stadion we Wrocławiu i zobaczyłem, że gramy z przodu w ustawieniu - Świerczok, Kownacki, Świderski, a na bokach Frankowski i Puchacz... Jakby ktoś powiedział, ze taka siła ofensywna wyjdzie na Rosję pół roku temu, to puknęlibyśmy się w głowę. Uważam, że każdy z kadrowiczów czuje się do wyjścia w pierwszym składzie - dodwał prezes. Czytaj też: Paulo Sousa: Klich grał dobrze. Może być jeszcze lepszy Zbigniew Boniek w Opalenicy widział jedynie czwartkowy trening, ale jego ocena jest bardzo dobra. - Treningi są ułożone, poukładane i mają dużą dynamikę. Jesteśmy zawodowcami i jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Każdy trener inaczej przygotowuje zespół do wielkiej imprezy. Są trenerzy, którzy wolą piłkę, a inni bieganie dystansów. Oglądałem trening i podobało mi się wszystko – uśmiechy, komentarze czy piękne bramki. W tej drużynie jestem zakochany. Jestem pięć lat przy tym zespole i stworzyliśmy im piękne warunki. Od czasów trenera Nawałki nie przypominam sobie, żeby był problem z tą drużyną. Wszystko jest poukładane. Lubię tę drużynę, nawet jak przegrywają - wypowiadał się Boniek.

A jakie prezes Zbigniew Boniek widzi szanse przed naszą reprezentacją na Euro 2020?

- Na Euro jadą 24 drużyny i wszyscy marzą o wyjściu grupy. Kto wygra? Tu mógłbym wymienić 14-15 zespołów. Wszyscy mogą zwyciężać. Teoretyczni faworyci korzystają też ze zmęczonych piłkarzy po ciężkich sezonach w swoich klubach. Minimum, to wyjście z grupy i dojście do fazy pucharowej - skiwtował Boniek. Czytaj też: Mateusz Borek - wywiad: Brakuje logiki w decyzjach Paulo Sousy

Prezes odniósł się także do tego, że w Opalenicy jest dużo spokojniej. Kadra jest odgrodzona od kibiców, a i dziennikarze mają do niej utrudniony dostęp. Zbigniew Boniek to zauważył. - To jest rzeczywiście nowy piłkarski ład. Agresji, chęci wygrywania i deklaracji jest mniej, ale to chyba nigdy nie wypływało z ust selekcjonerów czy piłkarzy, tylko z "pompki medialnej". Wydaje mi się, że takie podejście z dystansem do wszystkiego jest dużo lepsze. Piłkarze presji nie czują, ale chcieliby dla siebie i dla Was zagrać jak najlepiej. Ona na pewno przyjdzie, ale im dalej będziemy ją odsuwać w czasie, tym lepiej.

We wtorek do Hotelu Remes przyjechali także kontuzjowani piłkarze, którzy nie mogli znaleźć się w kadrze. To Krzysztof Piątek, Jacek Góralski i Krystian Bielik. - Oni są częścią tej drużyny. Rozmawiałem z Jackiem Góralskim, bo jesteśmy też obaj z Bydgoszczy. We wtorek jadłem kolację z Krzysztofem Piątkiem. To pokazuje, że jest przywiązanie do barw narodowych. Niestety zdrowie i kontuzje sprawiły, że nie mogą uczestniczyć w Euro - kometnował Boniek. W środę w tureckich mediach gruchnęła informacja, jakoby Paulo Sousa był w kręgu zainteresowań Fenerbache w kwestii objęcia tam posady trenera po Euro 2020. - Każdy dobry piłkarz i trener ma propozycje. Dzisiaj koncentrujemy się na Euro i nie jest to żaden temat. Życie już nie raz pokazało scenariusze. Nie jest to plotka, bo słyszałem o klubach, które interesowały się naszym szkoleniowcem, ale Paulo Sousa czuje się tu bardzo dobrze - zakończył prezes Zbigniew Boniek.