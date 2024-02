Zbulwersowani pasażerowie narzekają na szóstkę... Co na to MPK?

Nasza czytelniczka, która akurat podróżowała w tym czasie szóstką, opisała, że dojeżdżając do przystanku Poznań Główny od strony Wierzbięcic nie podano komunikatu o zmianie trasy. Wybrzmiał on w pojeździe dopiero po wyruszeniu pojazdu z przystanku i o tym, że tramwaj skręca w lewo na Dworzec Zachodni zamiast w prawo na Most Dworcowy pasażerowie dowiedzieli się, kiedy tramwaj już wykonał manewr. Sytuacja nie pozwoliła więc podróżnym wysiąść z pojazdu zawczasu na Poznaniu Głównym. Nasza czytelniczka relacjonuje też, że w komunikacie nie zawarto informacji na czym polega zmiana trasy i gdzie właściwie uda się pojazd.