Zderzenie tramwaju linii 12 z samochodem osobowym. Ruch tramwajowy był wstrzymany

Wypadek drogowy w Skrajni Blizanowskiej pod Kaliszem. Bus przewożący dzieci zderzył się z osobówką

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w miejscowości Skrajnia Blizanowska w powiecie kaliskim. Na skrzyżowaniu dróg zderzył się bus do przewożenia dzieci i samochód osobowy. Do szpitala została przewieziona niepełnosprawna dziewczynka.