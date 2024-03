Zgłoś swoją kandydaturę w wyborach do rady osiedla w Poznaniu. Ile zarobi członek komisji wyborczej i jak zostać jej członkiem?

– Osiedla to dla Miasta bardzo ważni partnerzy. Planując każde kolejne działanie prosimy o opinię radnych, bo to oni są najbliżej mieszkańców i są najlepiej poinformowani o lokalnych problemach. Wiedzą, co i gdzie warto zmienić. Od przyszłego roku radni będą też mieli do dyspozycji więcej pieniędzy, dzięki przyjętym w lutym nowym zasadom naliczania środków budżetowych dla osiedli, a także zwiększeniu finansowania remontów i budowy dróg. Obecność w radzie osiedla może być także krokiem w kierunku dalszej działalności społecznej. To również duża satysfakcja z pomagania swoim sąsiadom i wpływu na to, jak wygląda okolica