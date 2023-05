Zielona energia na poznańskich targach. Już 16 maja ruszają targi Greeenpower i forum H2 Poland

Wydarzenie to prezentuje szeroką ofertę wiodących producentów i dostawców urządzeń, technologii oraz usług z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym m.in. fotowoltaiki, pomp ciepła czy technik grzewczych. W tym roku targi odbędą się pod hasłem przewodnim „Energia i ciepło odNOWA”.

Uczestniczyć w nich będą inwestorzy, deweloperzy, instalatorzy i projektanci instalacji. Obecni będą także przedstawiciele władz samorządowych, właściciele hoteli, ośrodków wypoczynkowych, gospodarstw rolnych, szpitali czy zarządców budynków użyteczności publicznej – wszystkich tych, którzy w dobie energetycznych wyzwań i cenowych zawirowań poszukują rozwiązań stabilnych cenowo, trwałych i dającychperspektywy na dalszy rozwój zgodny z aktualną polityką klimatyczną Europy i Polski.

– Targi GREENPOWER to wydarzenie adresowane do osób projektujących, budujących oraz instalujących inteligentne i nowoczesne systemy energooszczędne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. A wraz z towarzyszącymi im Międzynarodowymi Targami Energetyki Expopower oraz Środkowoeuropejskim Forum Technologii Wodorowych H2POLAND, to największy blok targów poświęcony najnowszym trendom w energetyce, ciepłownictwie i gospodarce nisko oraz zeroemisyjnej